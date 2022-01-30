Ревакцинация "Спутником Лайт" даст три месяца защиты против "омикрона"

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Исследования российской вакцины "Спутник Лайт" показали, что ревакцинированные препаратом в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту от заражения "омикроном". Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

"75% вакцинированных ("Спутником V" - ИФ) содержат вируснейтрализующие антитела к "омикрон"-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела", - заявил он.

Он также прокомментировал вероятность того, на "омикроне" пандемия может завершиться.

"Не берусь утверждать, что это финальная стадия (пандемии - ИФ), это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит", - добавил он.

Ранее сообщалось, что "омикрон" обнаружен уже в 82 регионах России. Число новых заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло, однако число госпитализаций снизилось почти на треть.

Центр Гамалеи в ближайшее время намерен приступить к испытаниям COVID-вакцины на основе "дельты" и "омикрона". Она делается на случай, если в России станут доминировать эти два штамма.