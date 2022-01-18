Meta оспорила назначенный ей в России оборотный штраф

Компания просит отменить штраф и закрыть дело

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Интернет-гигант Meta (новое название Facebook) оспорил оборотный штраф в 1,9 млрд рублей, назначенный ему судом в Москве.

В жалобе компания просит отменить штраф и прекратить производство по делу, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Дату рассмотрения жалобы суд еще не назначил.

По словам представителя суда, жалоба на оборотный штраф от Google в суд пока не поступала.

24 декабря 2021 года мировой судья судебного участка № 422 Таганского района назначил Meta штраф в 1 990 984 950 рублей 5 копеек за повторный отказ удалять запрещенный в России контент.

В тот же день этот же судья взыскал с Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за такое же нарушение.

17 января были опубликованы полные тексты судебных решений, из которых следует, кто компаниям назначили минимальные штрафы в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Сведения о годовой выручке суд получил по запросу от межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7. В решениях суда говорится, что совокупный годовой доход Google и его аффилированных лиц, полученный от реализации всех товаров (работ, услуг), превысил 144 млрд рублей, Meta - 39 млрд рублей.