Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:21Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 746 893+2 670 008

Meta оспорила назначенный ей в России оборотный штраф

Компания просит отменить штраф и закрыть дело

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Интернет-гигант Meta (новое название Facebook) оспорил оборотный штраф в 1,9 млрд рублей, назначенный ему судом в Москве.

В жалобе компания просит отменить штраф и прекратить производство по делу, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Дату рассмотрения жалобы суд еще не назначил.

По словам представителя суда, жалоба на оборотный штраф от Google в суд пока не поступала.

24 декабря 2021 года мировой судья судебного участка № 422 Таганского района назначил Meta штраф в 1 990 984 950 рублей 5 копеек за повторный отказ удалять запрещенный в России контент.

В тот же день этот же судья взыскал с Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за такое же нарушение.

17 января были опубликованы полные тексты судебных решений, из которых следует, кто компаниям назначили минимальные штрафы в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Сведения о годовой выручке суд получил по запросу от межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7. В решениях суда говорится, что совокупный годовой доход Google и его аффилированных лиц, полученный от реализации всех товаров (работ, услуг), превысил 144 млрд рублей, Meta - 39 млрд рублей.

Таганский суд Google Meta Зульфия Гуринчук ФНС

Новости

Нацпроект по "Образованию" замкнул рейтинг по исполнению расходов бюджета

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

В России выявили еще 31 252 случая COVID-19 за сутки

Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах

Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на российских процессорах

TikTok начал исполнение закона о "приземлении"

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

Мораторий на новую классификацию вин в РФ негласно продлен до 1 марта

На Госуслугах появится возможность входа с помощью биометрии

В МИД РФ заявили о штатной работе посольства в Киеве на фоне сообщения NYT

В МИД РФ заявили о штатной работе посольства в Киеве на фоне сообщения NYT

Пробки в восемь баллов ожидаются вечером в Москве

Суд в РФ назначил Google и Meta минимальные размеры оборотных штрафов

Минздрав определил противопоказания к прививке от COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });