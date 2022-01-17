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Суд в РФ назначил Google и Meta минимальные размеры оборотных штрафов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы назначил Meta и Googgle минимальный размер оборотных штрафов в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год, следует из опубликованных решений суда.

"Учитывая, что санкция ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ предусматривает безальтернативное наказание, судья назначает наказание в виде административного штрафа в размере 1/20 (5%) совокупного дохода организаций и его аффилированных лиц, полученного от реализации всех товаров (работ, услуг), не усматривая оснований для назначения наказания ниже низшего предела", - говорится в постановлениях в отношении Google и Meta.

При этом суд указывает, что совокупный доход Google и его аффилированных лиц, полученный от реализации всех товаров (работ, услуг), превысил 144 млрд рублей, Meta - 39 млрд рублей.

24 декабря компании были признаны виновными по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание по данному правонарушению предусматривает для юридических лиц от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

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