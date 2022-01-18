Нобелевский лауреат Муратов оштрафован на 4 тыс. руб. за отсутствие маркировки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве назначил штрафы лауреату Нобелевской премии, главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и газете за отсутствие маркировки запрещенной организации.

"Муратову был назначен штраф в размере 4 тыс. рублей, "Новой Газете" - 40 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

14 января суд признал Муратова и "Новую газету" виновными в правонарушении по ч.2 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена).

Муратов осенью 2021 года стал первым российским журналистом - лауреатом Нобелевской премии мира, а также первым гражданином России, удостоившимся этой награды. Согласно решению Норвежского нобелевского комитета, он получил награду "за усилия по защите свободы слова, которая является условием для демократии и прочного мира".