Путин заявил, что Нобелевская премия не спасет Муратова, если он нарушит закон

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову, удостоенному Нобелевской премии мира, не грозит признание иноагентом, если он будет соблюдать соответствующее законодательство, но если журналист его нарушит, то никакие заслуги не спасут его от ответственности, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели" модератор поинтересовалась у Путина, может ли он заверить, что получивший Нобелевскую премию мира Муратов не будет объявлен иностранным агентом, как он того опасается.

"Если он не нарушит российский закон и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, он не будет", - ответил Путин.

"А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям", - продолжил он.

По словам Путина, "вне зависимости ни от каких заслуг каждый должен четко и ясно понимать: нужно исполнять российские законы".