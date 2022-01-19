Школы в Новосибирской области получили сообщения о минировании

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сообщения о минировании поступили в среду в общеобразовательные организации Новосибирска и Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональную антитеррористическую комиссию.

"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы также пытаются установить отправителей сообщений.

Ранее в среду утром сообщения о минировании получили четыре школы и детское отделение центральной районной больницы в сахалинском городе Корсакове, а также школа в селе Раздольное, сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

Там отметили, что дети и персонал были эвакуированы. Здания осматривали оперативные службы.