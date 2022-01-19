Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:47Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 334 005 099+3 108 018

В Красноярске прекратят эвакуировать школы из-за угроз

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти Красноярска решили отменить эвакуацию в школах и в церквях при поступлении сообщений о минировании, сообщила пресс-служба правительства края.

Решение о школах связано с тем, что все школы города с 18 января были взяты под круглосуточную охрану и охраняются полицейскими и росгвардейцами.

Что касается храмов, то в них эвакуация не планируется, поскольку в связи с Крещением их проверили в том числе с участием кинологов с собаками. Кроме того, храмы охраняют сотрудники полиции.

"В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан на всех объектах, по которым поступили сообщения, а также принимаются меры по установлению источников информации", - отмечается в пресс-релизе.

Утром 19 января в Красноярске массово эвакуировали детские сады. В управлении образования города "Интерфаксу" сказали, что школы города продолжают работать штатно.

18 января школы Красноярска эвакуировали дважды, в полиции сообщали, что это затронуло 122 школы.

После каникул рассылка сообщений о бомбах в школах города проводилась пять раз, в том числе 13, 14 и 17 января.

О круглосуточной охране школ из-за ложных сигналов о минировании с 18 января объявил начальник краевого ГУ МВД Александр Речицкий. Он отметил, что в этих случаях сложно установить авторов рассылок, которые находятся за границей. По каждому факту ложных минирований возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Красноярск МВД

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 19 января

Стоимость экспорта газа РФ впервые с 2008 года превысила экспорт нефтепродуктов

Стоимость экспорта газа РФ впервые с 2008 года превысила экспорт нефтепродуктов

Что произошло за день: вторник, 18 января

Нобелевский лауреат Муратов оштрафован на 4 тыс. руб. за отсутствие маркировки

Угрожавший пассажирам автобуса дагестанец арестован в Москве на два месяца

В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

В Новгородской области закончились "Спутник V" и "Спутник Лайт"

"Молдовагаз" выплатил "Газпрому" лишь треть аванса за январь

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года
Пандемия коронавируса

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241

В Москве число случаев заражения "омикроном" достигло 1241

Комиссия адвокатской палаты снова нашла нарушения у Ивана Павлова

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });