В Красноярске прекратят эвакуировать школы из-за угроз

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти Красноярска решили отменить эвакуацию в школах и в церквях при поступлении сообщений о минировании, сообщила пресс-служба правительства края.

Решение о школах связано с тем, что все школы города с 18 января были взяты под круглосуточную охрану и охраняются полицейскими и росгвардейцами.

Что касается храмов, то в них эвакуация не планируется, поскольку в связи с Крещением их проверили в том числе с участием кинологов с собаками. Кроме того, храмы охраняют сотрудники полиции.

"В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан на всех объектах, по которым поступили сообщения, а также принимаются меры по установлению источников информации", - отмечается в пресс-релизе.

Утром 19 января в Красноярске массово эвакуировали детские сады. В управлении образования города "Интерфаксу" сказали, что школы города продолжают работать штатно.

18 января школы Красноярска эвакуировали дважды, в полиции сообщали, что это затронуло 122 школы.

После каникул рассылка сообщений о бомбах в школах города проводилась пять раз, в том числе 13, 14 и 17 января.

О круглосуточной охране школ из-за ложных сигналов о минировании с 18 января объявил начальник краевого ГУ МВД Александр Речицкий. Он отметил, что в этих случаях сложно установить авторов рассылок, которые находятся за границей. По каждому факту ложных минирований возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).