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В Красноярске эвакуируют детские сады

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В среду утром в Красноярске массово эвакуируют детские сады, сообщили "Интерфаксу" в управлении образования города.

"Детские сады эвакуируют. Школы города учатся в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 18 января школы Красноярска эвакуировали дважды. По данным ГУ МВД, во вторник было эвакуировано 122 школы.

В целом после праздников городские школы "минировали" пять раз, также эвакуации проводились 13, 14 и 17 января. В понедельник в Красноярске эвакуировали восемь школ после анонимных сообщений о минировании, сообщили в городском управлении образования.

С 18 января до особого распоряжения красноярские школы находятся под круглосуточной охраной после волны ложных минирований. Об этом во вторник сообщил начальник главного управления МВД по краю Александр Речицкий.

Также глава краевого МВД отметил, что главные трудности, с которыми полицейские сталкиваются при работе по таким делам, - это высокая степень анонимности информаторов. Отправители находятся за пределами России.

По каждому факту ложных минирований возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Красноярск

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