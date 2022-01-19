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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:47Заразились
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Мэр Красноярска Еремин повторно заразился коронавирусом

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мэр Красноярска Серей Еремин сообщил в инстаграме, что заразился коронавирусом, второй раз с начала пандемии. Он самоизолировался и будет работать дистанционно.

Еремин напомнил, что в первый раз он переболел COVID-19 в октябре 2020 года. После этого он привился и долго не болел, несмотря на активное общение с людьми. На прошлой неделе он провел ревакцинацию "Спутником V".

"Больше года держался, несмотря на огромный круг общения. Так что прививка имеет силу", - сказал мэр в видеообращении.

17 января стало известно, что повторно COVID-19 заразились мэр Киева Виталий Кличко и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В первый раз оба переболели коронавирусной инфекцией тоже в октябре 2020 года.

Красноярск Сергей Еремин коронавирус

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