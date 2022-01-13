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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33Заразились
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Глава Минздрава Франции после заседание кабмина оказался болен COVID

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в четверг сообщил, что заразился коронавирусом.

"Я только что получил положительный результат теста на COVID", - написал он в твиттере. Министр добавил, что ушел на самоизоляцию, но продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

По словам источников французских СМИ, у министра болезнь протекает в легкой форме - у него "легкие симптомы".

Веран привит тремя дозами вакцины от коронавируса. Накануне он принимал участие в заседании правительства.

Франция коронавирус

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