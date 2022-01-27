Красноярский губернатор Усс заразился коронавирусом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - У губернатора Красноярского края Александра Усса выявлен COVID-19, он находится дома на самоизоляции, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона.

"Симптомы появились у Александра Викторовича после командировки в Москву. Губернатор сдал тест, который показал положительный результат. После этого он прошел трехдневный курс интенсивной терапии", - сказал пресс-секретарь губернатора Сергей Зыблев.

По его данным, сейчас губернатор находится дома и работает в удаленном режиме. "Сегодня он провел видеосовещание по вопросам подготовки к строительству метро", - отметил Зыблев.

По его словам, глава региона сейчас чувствует себя хорошо, симптомов коронавируса у него нет.

Усс приступит к работе в привычном режиме, когда тест покажет отрицательный результат, добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе коронавирусом во второй раз заразился мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Глава города также работает в удаленном режиме.