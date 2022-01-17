Мэр Киева Кличко снова заразился коронавирусом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что второй раз заразился коронавирусом и будет работать из дома.

"Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - написал он в своем телеграм-канале.

В первый раз Кличко болел COVID-19 в октябре 2020 года.

В этот же день стало известно о повторном заражении коронавирусом губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В первый раз он, как и Кличко, переболел тоже в октябре 2020 года.