Глава Крыма призвал РФ вступить в судебный процесс о "скифском золоте"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия как государство должна стать стороной судебного процесса между крымскими музеями и Украиной о принадлежности "скифского золота", считает глава республики Сергей Аксенов.

"Отправил письма в министерство иностранных дел и министерство юстиции с обоснованием позиции о том, что, на мой взгляд, необходимо, чтобы стороной по делу было именно Российское государство, а не крымские музеи", - сказал Аксенов на ежегодной пресс-конференции.

По его мнению, это необходимо для того, чтобы уравновесить стороны. Кроме того, глава Крыма просит подключить к этой работе Генпрокуратуру.

Спор о принадлежности "скифского золота"

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

26 октября суд постановил передать коллекцию Украине. Музеи Крыма и власти региона назвали решение апелляционного суда политизированным, заявив о намерении обратиться с кассацией в Верховный суд Нидерландов. Кассационная жалоба должна быть готова к февралю.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.