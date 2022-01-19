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В Заксобрании Петербурга сократят два десятка сотрудников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В рамках реорганизации Заксобрания Петербурга будут уволены от 20 до 25 человек, они уже получили уведомления, сообщил "Интерфаксу" спикер этого парламента Александр Бельский.

Он подтвердил, что реорганизация затронет управление по информации и общественным связям, управление организационного обеспечения, управление по приему граждан, управление документационного обеспечения и управление материально-технического обеспечения.

"С кем-то будем расставаться, с кем-то нет. Сейчас у нас как раз есть период для того, чтобы понять, сможет ли человек руководить тем или иным управлением. Были одни нагрузки, теперь они могут быть другими. Нужно смотреть, подходит ли человек под новые критерии. Пока еще ни с одним из руководителей управлений я об этом не разговаривал", - сказал Бельский.

Александр Бельский раньше был вице-губернатором Петербурга. В сентябре 2021 года он избрался в Заксобрание региона и стал его спикером.

Он рассказал, что осенью он разобрался в имеющейся структуре аппарата парламента и счел, что некоторые из подразделений можно слить воедино, в других - изменить штатное расписание или переименовать.

Сейчас управление по информации и общественным связям возглавляет Елена Гаврищук, управление организационного обеспечения - Виктория Снигирева, управление документационного обеспечения - Алексей Трудов, управление материально-технического обеспечения - Алена Кукушкина. Последняя, в частности, осенью баллотировалась в Закс от "Единой России" в округе, от которого обычно избирался прежний председатель парламента Вячеслав Макаров, но в последний момент сняла свою кандидатуру, в округе победила самовыдвиженка, дочь экс-спикера Марина Макарова.

Петербург Закс Александр Бельский

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