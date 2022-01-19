Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Верховный суд России в начале февраля рассмотрит требование Генпрокуратуры о признании террористическим движения "Колумбайн".

Иск будет рассмотрен 2 февраля в 15:00 по московскому времени, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду. "Судебное заседание пройдет в закрытом режиме", - добавил собеседник агентства.

По данным суда, иск поступил еще 8 декабря 2021 года.

В России неоднократно высказывались мнения о деструктивности и угрозе данного движения и ему подобных. Так, в Общественной палате ранее выразили мнение, что признание "Колумбайна" террористическим в РФ позволит правоохранительным органам усилить борьбу с такими сообществами, их участниками и создателями.

В Совете безопасности России также отмечали, что рост популярности субкультуры "Скулшутинг" или "Колумбайн", пропаганда преступного образа жизни через социальные сети в Интернете, в том числе субкультуры "АУЕ" (движение признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ), является серьезной угрозой национальной безопасности.

"Колумбайн" - школа в американском штате Колорадо. В 1999 году два старшеклассника расстреляли в ней учеников и учителей, убив 13 и ранив 23 человека, после чего свели счеты с жизнью. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Подобные случаи в дальнейшем стали ассоциировать именно с этой трагедией, откуда и пошло название неофициального радикального движения.