СК впервые прекратил "дело колумбайнера"

Следствие отказалось от преследования челябинского студента, не найдя состава преступления

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело учащегося кулинарного колледжа Дениса Куценко. Он был задержан в прошлом году в Челябинске после размещения в соцсети поста о подготовке массового убийства. Об этом сообщается в фейсбуке Павла Чикова.

Он отметил, что это решение стало первым прекращением "дела колумбайнера" в России (подростки, планирующие школьные расстрелы; слово происходит от названия школы Колумбайн в США, где в 1999 году подростки Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили массовое убийство).

"СК прекратил дело колумбайнера из Челябинска за отсутствием состава преступления", - сообщает адвокат.

Он уточняет, что дело было возбуждено по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (подготовка к убийству).

"Однако никаких доказательств подобных намерений выявить не удалось. Куценко направляли на психиатрическую экспертизу, которая никаких отклонений у него не выявила. В результате дело было прекращено", - поясняет адвокат.

Кроме того, по его информации, одновременно следователи усматривали в действиях 19-летнего студента признаки заведомо ложного сообщения об акте терроризма (часть 1 статьи 207 УК РФ).

"Но это дело также впоследствии было прекращено за деятельным раскаянием", - отмечается в сообщении.

Куценко был задержан в сентябре 2020 года после того, как разместил в сети якобы шуточную запись о подготовке массового убийства в публичном месте.

Пост угрожающего содержания обнаружили в соцсети его одногруппники и рассказали преподавателям. Также они показали аудиозапись из личной переписки с Куценко. После этого руководство колледжа обратилось в правоохранительные органы.

Между тем при обыске у студента в комнате были найдены биты и ножи в больших количествах, а также рисунки с пиктограммами. Следствие нашло материалы, которые позволяли предполагать, что молодой человек продумывал несколько сценариев, в том числе с кровавой расправой в кинотеатре после какого-нибудь фильма ужасов.

Сам Куценко при задержании пояснил, что запись является розыгрышем.