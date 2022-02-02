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Верховный суд признал террористическим и запретил в РФ движение "Колумбайн"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал террористическим и запретил в России международное молодежное движение "Колумбайн" (другое название - "Скулшутинг").

"Административный иск генерального прокурора удовлетворить", - огласил решение судья.

Заседание прошло в закрытом режиме. Решение суда вступает в силу немедленно.

В Генпрокуратуре РФ журналистам сообщили, что движение "Колумбайн" основано на "идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций".

"Ее участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей. Деятельность широко развитой структуры "Колумбайна" координируется с использованием возможностей сети Интернет", - заявили в надзорном ведомстве.

В соцсетях, отмечает прокуратура, создаются тематические группы так называемого скулшутинга, идет психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на насилие и убийства.

"Под воздействием насильственной идеологии "Колумбайна", а также массированной пропаганды "скулшутинга" его участниками совершаются резонансные преступления террористической и общеуголовной направленности", - подчеркнули в ведомстве.

За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, напомнили там.

О том, что Генпрокуратура подала иск в ВС РФ с требованием признать террористическим движение "Колумбайн", стало известно в январе.

"Колумбайн" - школа в американском штате Колорадо. В 1999 году два старшеклассника расстреляли в ней учеников и учителей, убив 13 и ранив 23 человека, после чего свели счеты с жизнью. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Подобные случаи в дальнейшем стали ассоциировать именно с этой трагедией, откуда и пошло название неофициального радикального движения.

В России неоднократно высказывались мнения о деструктивности и угрозе данного движения и ему подобных. Так, в Общественной палате ранее выразили мнение, что признание "Колумбайна" террористическим в РФ позволит правоохранительным органам усилить борьбу с такими сообществами, их участниками и создателями.

В Совете безопасности России также отмечали, что рост популярности субкультуры "Скулшутинг" или "Колумбайн", пропаганда преступного образа жизни через социальные сети, в том числе субкультуры "АУЕ" (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), является серьезной угрозой национальной безопасности.

Верховный суд РФ Генпрокуратура

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