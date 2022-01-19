"Газпром" снова отправит на дистанционку сотрудников, способных трудиться удаленно

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Газпром" с 20 января переводит на дистанционную работу сотрудников, имеющих возможность трудиться в удаленном режиме.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, соответствующий приказ подписал в среду председатель правления концерна Алексей Миллер.

Приказ касается как головной компании ПАО "Газпром" (администрации), так и филиалов, представительств ПАО, "организаций, учреждений и предприятий группы "Газпром" на всех уровнях владения".

Решение принято "в целях усиления мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", процитировал приказ собеседник "Интерфакса".

На конец 2020 года списочная численность работников группы составила 477,6 тыс. человек. На конец 2020 года среди работников группы "Газпром" было зарегистрировано 45 496 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, умерли от нее 147 работников (в мониторинг включались случаи, подтвержденные Роспотребнадзором).

В 2020 году "Газпром" перевел персонал на удаленную работу в середине марта. В мае начался поэтапный возврат сотрудников в офисы - после ПЦР-тестирования на коронавирус.