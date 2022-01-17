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"Ростелеком" оставил в офисе 30% сотрудников только с QR-кодами

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - "Ростелеком" в связи с распространением в РФ нового штамма коронавируса с 17 января снизил количество сотрудников, которые могут работать из офисов, до 30%, при этом у них должны быть действующие QR-коды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в офисах компании действовал гибридный формат работы, когда сотрудник часть дней недели работал из дома, а часть - в офисе.

При этом в компании подчеркнули, что "Ростелеком", являясь компанией непрерывного технологического цикла, продолжает работать и выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами.

В пресс-службе сотового оператора Tele2 (принадлежит "Ростелекому") сообщили, что в компании пока действует гибридный формат работы, при котором сотрудники совмещают работу из дома и офиса.

"Но мы внимательно следим за ситуацией и гибко реагируем на любые изменения эпидемиологической обстановки. Компания продолжает весь спектр антиковидных мер: действует строгий масочный режим, на входе в офис проводится обязательная термометрия, помещения проходят частую санитарную обработку. Для сотрудников организована вакцинация и ревакцинация прямо в офисе", - сказали в Tele2.

По данным оперативного штаба, в РФ суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 30 726 случаев, это почти на 1,5 тыс. больше, чем накануне. Умерли за сутки 670 пациентов.

Ростелеком

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