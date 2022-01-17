ВТБ планирует перевести на "удаленку" 70% сотрудников головного офиса

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ВТБ хочет увеличить долю работающих удаленно сотрудников головного офиса до 70% из-за сложной эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении кредитной организации.

"Здоровье наших сотрудников и клиентов - безусловный приоритет для банка ВТБ. На фоне сложной эпидемиологической ситуации и интенсивного распространения нового штамма коронавируса в мире руководство банка приняло решение о сохранении удаленного режима работы для не менее 50% от фактической численности сотрудников головной организации банка. Этот режим действует в банке еще с осени прошлого года", - заявил банк.

"В дополнение к этому руководителям структурных подразделений рекомендовано по возможности увеличить число подчиненных сотрудников, работающих удаленно, до 70%. Кроме того, обязательное ПЦР-тестирование теперь будет проводиться на еженедельной основе для всех работающих в офисах головной организации банка, также сохраняются ограничения на очные встречи и командировки", - говорится в сообщении.

Другой госбанк - Сбербанк - с 17 января отправил на "удаленку" 50% сотрудников, все совещания начнет проводить в онлайн-формате. У банка в дистанционном режиме работало порядка 40% сотрудников, заявил в начале декабря 2021 года глава Сбербанка Герман Греф.