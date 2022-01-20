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В Кремле решили пока не комментировать депутатскую инициативу о признании ЛНР и ДНР

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Кремле не будут комментировать проект обращения Госдумы к президенту по поводу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до тех пор, пока документ не будет принят парламентом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал он журналистам.

Как сообщалось, в минувшую среду депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект постановления, в котором палате предлагается официально обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик юго-востока Украины.

Дмитрий Песков ЛНР ДНР Госдума Владимир Путин

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