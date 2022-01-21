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Все школы Симферополя закрыли в пятницу из-за угроз о минировании

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Симферополе решили отменить занятия во всех школах города из-за рассылки анонимных сообщений о заложенных бомбах, сообщили в пресс-службе мэрии. Такое решение принял и.о. главы горадминистрации Максим Балахонов.

Утром в пятницу мэрия распространила видеообращение Балахонова, который отметил, что на 8:40 по московскому времени электронные письма о минировании получили три школы. Чиновник поручил "всем средним общеобразовательным учреждениям открыть электронную почту и проверить сообщения".

Позже на почту одного из структурных подразделений администрации поступило письмо о минировании всех школ города, рассказали в мэрии.

Два дня назад из-за таких же сообщений силовики проверяли все школы в Севастополе, а на следующий день пришлось эвакуировать Керченский политехнический колледж.

Рассылка угроз о минировании школ продолжается в России с начала учебной четверти. В Красноярске школы решили взять под круглосуточную охрану, чтобы больше не нужно было регулярно эвакуировать детей и сотрудников.

Симферополль Максим Балахонов Керчь Севастополль

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