Кассация признала законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Фото: АР/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы защиты оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Приговор - оставить без изменений, в удовлетворении жалобы - отказать", - огласил решение судья.

Сам Навальный в заседании не участвовал.

Защита оппозиционера оспаривала и просила признать незаконными вынесенные по делу решения - приговор мирового суда, а также апелляционное постановление Бабушкинского суда Москвы.

Прокурор заявил в суде, что вина Навального доказана и доводы жалобы необоснованны.

Мировой судья участка №321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова 20 февраля 2021 года признала Навального виновным в клевете и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб.

С учетом замены условного срока в три с половиной года лишения свободы на реальный срок по так называемому делу "Ив Роше" всего по приговору Навальному было назначено три года шесть месяцев колонии со штрафом 850 тыс. руб.

Приговор мирового судьи был оставлен без изменений апелляционной инстанцией Бабушкинского суда.

Назначенный штраф Навальный выплатил в полном объеме.

Дело о клевете на ветерана

Согласно фабуле дела, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в соцсетях Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции. Ролик оппозиционер сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Артеменко и подрывающие его репутацию.

Навальный вину не признал и заявлял, что считает свое преследование политически мотивированным.

В настоящее время оппозиционер отбывает наказание в колонии во Владимирской области.