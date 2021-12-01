Защита Навального подала кассацию на приговор по делу о клевете на ветерана

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев подал кассационную жалобу на приговор политику по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко во Второй кассационный суд общей юрисдикции, сообщили в пресс-службе суда.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Уголовное дело о клевете в отношении Навального было возбуждено 15 июня 2020 года. По мнению следствия, 2 июня политик репостил в соцсетях рекламный ролик, участники которого призывали россиян пойти на голосование по поправкам к Конституции. В ролике снялся в том числе Артеменко. Навальный раскритиковал участников съемки. Следствие нашло в комментарии политика заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Навальный и его защита настаивали, что в комментарии не было сведений, подпадающих под статью о клевете. Навальный говорил, что считает это дело политически мотивированным.

Политик сначала находился под подпиской о невыезде по этому делу. С августа 2020 года он был в Германии на лечении, а суд по делу о клевете начался вскоре после его ареста по возвращении в Москву.

20 февраля мировой судья участка N321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова признала Навального виновным в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) и приговорила его к штрафу в 850 тысяч рублей. Обвинение просило оштрафовать политика на 950 тысяч рублей.

Навальный и его защитники просили отменить ему приговор и вынести оправдательный, в том числе ссылаясь на многократные нарушения права на защиту. Однако в апреле апелляционная инстанция Бабушкинского суда оставила приговор в силе.