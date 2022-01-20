Что произошло за день: четверг, 20 января

Погашение Молдавией долгов за российский газ, предложения о запрете криптовалюты в России и распространение "омикрона"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за январь. Это стало возможным благодаря правительству Молдавии: оно выделило около $26 млн на покрытие долгов за российский газ и предоставило компании отсрочку по выплате НДС в бюджет. Ранее в стране ввели режим ЧП, что позволило кабмину принять срочные решения по выходу из "газового кризиса".

- Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%. Проиндексированные пенсии начнут выплачивать с февраля, за январь пенсионерам начислят компенсацию к уже полученным выплатам.

- Суд в Москве вынес приговор по "делу об аргентинском кокаине". Четыре фигуранта получили сроки от 13 до 18 лет лишения свободы. В ФСБ пообещали продолжить искать и привлекать к ответственности лиц, причастных к этому делу.

- Приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана признан законным. Прокурор заявил в суде, что вина оппозиционера доказана и доводы его защиты необоснованны.

- ЦБ предложил жесткий вариант регулирования рынка криптовалют в РФ. А именно, запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен их на территории страны. Власти РФ пытаются такими мерами лишить оппозицию и иноагентов доступа к финансированию, сообщало агентство Bloomberg.

- Кассационный суд отменил запрет определенных действий для Майкла Калви. Основатель Baring Vostok ранее получил пять с половиной лет условно. Суд счел, что мера пресечения (в виде запрета определенных действий) не может быть суровее приговора.

- Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен в 55 регионах РФ. Хотя доминирующим в РФ остается штамм "дельта", в структуре зафиксированных новых случаев COVID-19 он составляет 56,2%. "Омикрон" может стать доминирующим штаммом в России уже в течение ближайших трех-четырех недель.