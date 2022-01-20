Собянин сообщил об увеличении населения Москвы до 13 млн человек

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - По предварительным итогам переписи населения, в Москве проживает около 13 млн человек, сообщил мэр города Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Пока это только предварительные итоги, но за 10 лет москвичей стало на 1,5 млн больше. Приблизились вплотную к цифре в 13 млн, даже, возможно, чуть преодолеем ее, пока только досчет идет, но уже очевидно, что это около 13 млн", - сказал Собянин.

Дополнительные полтора миллиона человек он назвал "большой цифрой".

"Мы не стремились к тому, чтобы собрать здесь население, но на протяжении многих десятилетий Москва примерно приросла на 1 млн человек за 10 лет, такая тенденция есть, она касается всех больших городов. Но еще Новая Москва дала где-то полмиллиона (человек)", - отметил мэр.

Основной этап Всероссийской переписи населения прошел с 15 октября по 14 ноября 2021 года, перепись несколько раз откладывали из-за пандемии. Глава Росстата Павел Малков обещал представить первые результаты переписи в апреле 2022 года.