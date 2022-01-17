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Росстат обнародует первые данные переписи населения РФ в апреле

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Первые данные о численности населения РФ, полученные в ходе Всероссийской переписи населения, появятся в апреле 2022 года, сказал журналистам глава Росстата Павел Малков.

Как сообщалось, основной этап переписи прошел с 15 октября по 14 ноября 2021 года, 20 декабря завершилась перепись в труднодоступных районах.

По словам, главы Росстата, сроки появления первых данных обозначены в постановлении правительства.

"В цифровой переписи впервые использовалось много каналов сбора информации - часть данных собиралась через портал госуслуг, часть через переписчиков, через стационарные переписные участки, административные данные, отдельно - спецконтингент. Кроме того, выверяли численность через операторов мобильной связи. Поэтому вычищать данные алгоритмически непросто. Сейчас все сводится воедино, и конечно внутри есть дубли, используются сложные технологии их вычищения. Поэтому мы не будем сейчас торопиться, цифры требуют серьезной проверки", - ответил Малков на вопрос - почему нельзя дать первые данные по переписи уже в январе.

Как сообщалось, по текущей оценке Росстата (которая не опирается на перепись 2021 года), численность постоянного населения РФ на 1 ноября 2021 года (на 1 декабря еще нет данных) составила 145,7 млн человек, сократившись с начала 2021 года на 482,4 тыс. человек.

Росстат

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