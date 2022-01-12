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Росстат подал иски к "Ростелекому" за задержку поставок планшетов для переписи населения

Росстат подал иски к "Ростелекому" за задержку поставок планшетов для переписи населения
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Ковидный" перенос сроков Всероссийской переписи населения свел в суде Федеральную службу государственной статистики и ее крупного поставщика – государственную же компанию "Ростелеком".

Росстат подал в Арбитражный суд Москвы два иска к ПАО "Ростелеком" на общую сумму 228,5 млн рублей о взыскании с него неустойки за несвоевременную поставку планшетов для проведения переписи населения, прошедшей в октябре-ноябре 2021 года. Один иск – на 167,3 млн рублей, второй – на 61,2 млн рублей. Их рассмотрение запланировано на февраль-март, следует из информации в судебной базе.

В Росстате "Интерфаксу" пояснили, что ведомство подало иски в рамках контрактов на поставку и техническое обслуживание "планшетов с операционной системой отечественного производства и со специализированным программным обеспечением".

"У Росстата нет претензий к качеству работы планшетов. Подача исков связана с неоднозначным толкованием ряда пунктов распоряжения правительства РФ о переносе сроков поставки планшетов в связи с изменением дат проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и, как следствие, ответственности исполнителя, связанной с несвоевременной поставкой оборудования", - сообщили в Росстате.

"Ростелеком" воздержался от комментариев до окончания судебных разбирательств.

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Источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с этим разбирательством и позицией "Ростелекома", пояснил "Интерфаксу", что изначально Всероссийскую перепись планировалось провести в октябре 2020 года, а госкомпания, выбранная единственным исполнителем на поставку 360 тыс. планшетов для переписи, должна была это сделать в срок до 1 августа 2020 года. Но затем перепись из-за сложной эпидемиологической ситуации дважды переносилась – сначала на весну, а затем и на осень 2021 года.

30 октября 2020 года вышло распоряжение правительства, которым устанавливалось возможность переноса срока поставки планшетных компьютеров на 1 декабря 2020 года без предъявления к поставщику требования об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств. Неоднозначное толкование этого распоряжения и послужило основой для предписания Федерального казначейства в адрес Росстата направить претензию об уплате неустойки.

При этом "Ростелеком" в своем письме в правительство отмечал, что на основании договоров, заключенных с ООО "ПК Аквариус" и ООО "Байтэрг" (непосредственные производители планшетов) на поставку планшетных компьютеров, производители обязаны компенсировать "Ростелекому" все убытки, связанные с исполнением контакта. Поэтому в случае одобрения судов неустойки весь ее размер будет взыскан с производителей, что, по мнению "Ростелекома", "нанесет непоправимый ущерб отечественным производителям радиоэлектроники".

По словам источника, в середине декабря вопрос рассматривался на одном из совещаний в правительстве у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Во исполнение одного из пунктов итогового протокола совещания в части проработки вопроса об освобождении ПАО "Ростелеком" от уплаты неустоек в связи с просрочкой исполнения обязательств по госконтрактам, Минпромторг предложил рассмотреть возможность принятия правительством РФ распоряжения, предусматривающего особенности осуществления этой закупки в части исполнения обязательств сторонами контракта.

Росстат Ростелеком

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