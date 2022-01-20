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Домашний арест СEO "Траста" Хабарова заменен на запрет определенных действий

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по просьбе следствия заменил домашний арест на запрет определенных действий заместителю президента - председателя правления, главному исполнительному директора банка "Траст" Михаилу Хабарову.

Новая мера пресечения введена до 20 марта, сообщили в пресс-службе суда. До того дня Хабарову запрещено выходить из дома с 22:00 до 09:00 без письменного разрешения следователя, общаться со свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу, отправлять почтовые и телеграфные отправления, а также использовать средства связи и интернет, кроме определенных случаев.

Хабарову вменяется особо крупное мошенничество. Он был задержан и арестован в октябре 2020 года. В ноябре 2020 года Басманный суд по ходатайству следствия перевел Хабарова под домашний арест.

По сведениям защиты, уголовное дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые линии". Богатиков утверждает, что Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей, обманом принудив заключить соглашения об опционе и оказании услуг.

Хабаров вину отрицает.

Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

Траст Басманный суд Михаил Хабаров Александр Богатиков Деловые линии Лондон

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