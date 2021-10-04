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Защита CEO банка "Траст" Хабарова попросила прекратить его дело

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Адвокаты обвиняемого в мошенничестве заместителя президента - председателя правления, главного исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова подали в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ ходатайства о прекращении его преследования, говорится в заявлении защиты бизнесмена, поступившем в "Интерфакс".

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В заявлении говорится, что ходатайства направлены в связи "с выявленными фальсификациями доказательств". Как поясняют адвокаты, речь идет о доказательствах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Хабарова, а именно о двух файлах, содержащих "сведения о датах и суммах переданных Хабарову денег".

Как говорится в заявлении адвокатов Хабарова, в материалах уголовного дела имеются заключения трех экспертиз, проведенных по постановлению следователя СК Федеральным центром судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ и обнаруживших, по утверждению защитников, признаки "фальсификации" в указанных файлах. С заключениями экспертов защита смогла ознакомиться на стадии ознакомления с материалами уголовного дела.

"Вопреки утверждениям потерпевшей стороны о том, что это один и тот же файл, перенесенный с ноутбука на диск, из заключения одной из экспертиз следует, что файл, переданный следствию на диске, вообще не создавался и не редактировался на данном ноутбуке", - настаивают защитники Хабарова.

Адвокаты подчеркнули, что защита Хабарова намерена добиваться не только прекращения его уголовного преследования, но и привлечения к ответственности тех, кто причастен к появлению в деле указанных доказательств - соответствующее заявление также направлено в правоохранительные органы.Комментариями СК и Генпрокуратуры по данной ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Хабарову вменяется особо крупное мошенничество. Он был задержан в октябре 2020 года. В настоящее время банкир находится под домашним арестом.

Уголовное дело в отношении Хабарова было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - его бывшего партнера по компании "Деловые линии".

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн руб. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Хабаров вину не признает. Защита заявляла, что расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам Хабарова, удовлетворенным Лондонским арбитражным судом (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

Траст Михаил Хабаров СКР Генпрокуратура

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