Защита CEO банка "Траст" Хабарова попросила прекратить его дело

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Адвокаты обвиняемого в мошенничестве заместителя президента - председателя правления, главного исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова подали в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ ходатайства о прекращении его преследования, говорится в заявлении защиты бизнесмена, поступившем в "Интерфакс".

В заявлении говорится, что ходатайства направлены в связи "с выявленными фальсификациями доказательств". Как поясняют адвокаты, речь идет о доказательствах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Хабарова, а именно о двух файлах, содержащих "сведения о датах и суммах переданных Хабарову денег".

Как говорится в заявлении адвокатов Хабарова, в материалах уголовного дела имеются заключения трех экспертиз, проведенных по постановлению следователя СК Федеральным центром судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ и обнаруживших, по утверждению защитников, признаки "фальсификации" в указанных файлах. С заключениями экспертов защита смогла ознакомиться на стадии ознакомления с материалами уголовного дела.

"Вопреки утверждениям потерпевшей стороны о том, что это один и тот же файл, перенесенный с ноутбука на диск, из заключения одной из экспертиз следует, что файл, переданный следствию на диске, вообще не создавался и не редактировался на данном ноутбуке", - настаивают защитники Хабарова.

Адвокаты подчеркнули, что защита Хабарова намерена добиваться не только прекращения его уголовного преследования, но и привлечения к ответственности тех, кто причастен к появлению в деле указанных доказательств - соответствующее заявление также направлено в правоохранительные органы.Комментариями СК и Генпрокуратуры по данной ситуации "Интерфакс" пока не располагает.