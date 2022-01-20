В Роспотребнадзоре сравнили "омикрон" с лесным пожаром

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "омикрон" распространяется как лесной пожар, из столицы он может прийти в регионы через несколько недель, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Сейчас заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста. И с учетом того, что штамм "омикрон" в три раза заразнее своего предшественника, максимальное число заболевших на пике может быть достаточно высоким. И если на пике "дельты" прирост заболеваемости составлял 40 тысяч, то у "омикрона" этот показатель может быть шестизначным, - сказал Горелов. - Поскольку "омикрон" распространяется, словно лесной пожар, хочется верить, что такой стремительный рост сменится столь же стремительным снижением заболеваемости".

Эксперт напомнил, что в Москве, Московской области и Петербурге "омикрон" вытесняет штамм "дельта", "через несколько недель этот процесс вытеснения может дойти и до регионов, хотя какое-то время оба штамма будут циркулировать совместно".

"Учитывая высокую заразность "омикрона", масштабы его распространения могут быть значительно больше. И самое главное в данной ситуации - не допустить осложнений. Их можно избежать при условии вакцинации", - сообщил Горелов.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли мер профилактики для того, чтобы не заразиться новым штаммом коронавируса, Горелов отметил, что "безусловно, маски, как и другие неспецифические меры профилактики, защищают от заражения. И при правильном использовании снижают риск инфицирования и передачи вируса окружающим".

"В условиях распространения высокозаразного "омикрона" наиболее эффективны одноразовые медицинские маски, изготавливающиеся из специального нетканого материала по особой технологии. Многослойная тканевая маска менее надежна. Ну и, разумеется, не следует забывать о других противоэпидемических мерах - соблюдении социальной дистанции, ограничении социальных контактов и в первую очередь своевременной вакцинации и ревакцинации", - добавил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 11 января предупредила, что "омикрон" вызовет шестизначный суточный прирост заболеваемости по стране.