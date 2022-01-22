Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:01Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 346 414 295+3 889 375

В Роспотребнадзоре заявили, что "омикрон" угнетающе влияет на сосуды и нервную систему

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пока нет оснований считать, что коронавирус с приходом "омикрон"-штамма стал терять свои поражающие свойства и станет сезонной инфекцией, известно о двух десятках случаев смерти от нового штамма, заявила замдиректора московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Я бы не торопилась делать заключение о потере вирусом (с приходом нового "омикрон"-штамма - ИФ) поражающих свойств. Выраженная слабость и сильные головные боли указывают на то, что возбудитель угнетающе действует на сосуды, нервную систему, что предстоит изучить. Высыпания, которые были впервые отмечены британскими врачами у детей, тоже наводят на мысли о возможном поражении сосудистой системы", - сказала Руженцова в интервью "Российской газете".

Она также подчеркнула, что "уже есть около двух десятков случаев смерти от этого вируса".

Кроме того, по словам эксперта, пока нет подтверждений связи подъема заболеваемости с погодными условиями, что может свидетельствовать о ее сезонности, так как растет число зарегистрированных случаев и в Северном полушарии, где сейчас зима, и в Южном, где лето.

В последнее время ученые, эксперты, экономисты возлагают на "омикрон" определенные надежды, что он станет выходом из бушующей два года пандемии. Также эксперты высказывали мнение о том, что с приходом нового штамма вирус ослабнет и станет сезонной инфекцией.

Хроника коронавируса. Январь.

17
В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам
Хроника 09 января 2020 года – 22 января 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Минздраве РФ заявили, что не более 5% перенесших COVID-19 заболевают повторно

Рябков заявил, что предложения РФ по гарантиям безопасности сформировали повестку дня США

Пандемия коронавируса

Минобрнауки заявили, что вузы могут сами принимать решения о переводе на дистант

Кадыров заявил, что жене судьи из Чечни грозит срок за нападение на полицейского

Пандемия коронавируса

ФМБА подало заявку на исследование лекарства "МИР 19" для применения вне больниц

ФМБА подало заявку на исследование лекарства "МИР 19" для применения вне больниц

Что произошло за день: пятница, 21 января

Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Google грозит очередной штраф за отказ удалять запрещенную информацию

Mercedes отзовет в РФ более тысячи машин из-за проблем с подушкой безопасности

Mercedes отзовет в РФ более тысячи машин из-за проблем с подушкой безопасности

Блинкен заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии планов нападения на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });