В Роспотребнадзоре заявили, что "омикрон" угнетающе влияет на сосуды и нервную систему

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пока нет оснований считать, что коронавирус с приходом "омикрон"-штамма стал терять свои поражающие свойства и станет сезонной инфекцией, известно о двух десятках случаев смерти от нового штамма, заявила замдиректора московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Я бы не торопилась делать заключение о потере вирусом (с приходом нового "омикрон"-штамма - ИФ) поражающих свойств. Выраженная слабость и сильные головные боли указывают на то, что возбудитель угнетающе действует на сосуды, нервную систему, что предстоит изучить. Высыпания, которые были впервые отмечены британскими врачами у детей, тоже наводят на мысли о возможном поражении сосудистой системы", - сказала Руженцова в интервью "Российской газете".

Она также подчеркнула, что "уже есть около двух десятков случаев смерти от этого вируса".

Кроме того, по словам эксперта, пока нет подтверждений связи подъема заболеваемости с погодными условиями, что может свидетельствовать о ее сезонности, так как растет число зарегистрированных случаев и в Северном полушарии, где сейчас зима, и в Южном, где лето.

В последнее время ученые, эксперты, экономисты возлагают на "омикрон" определенные надежды, что он станет выходом из бушующей два года пандемии. Также эксперты высказывали мнение о том, что с приходом нового штамма вирус ослабнет и станет сезонной инфекцией.