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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
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Власти Петербурга спрогнозировали вертикальный подъем COVID-заболеваемости в городе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Вероятность введения новых антиковидных ограничений в Петербурге зависит от каждого жителя города, заявил в понедельник губернатор Александр Беглов.

"Эпидемическая ситуация в нашем городе осложняется. Идет устойчивый рост числа заболевших. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения", - цитирует главу города его пресс-служба.

В понедельник федеральный оперативный штаб по коронавирусу сообщил о том, что заболеваемость COVID-19 в Петербурге достигла абсолютного рекорда за все время пандемии. За последние сутки выявлено 4 132 новых случая заболевания коронавирусом. Прежний рекорд заболеваемости был зафиксирован накануне. В воскресенье сообщалось о 3 958 новых заболевших. Это значение побило предыдущий антирекорд пандемии. 11 декабря 2020 года заболели 3 779 новых пациентов с коронавирусом за сутки.

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла в 2,9 раз. В прошлый понедельник, 10 января, сообщалось о 1 419 новых случаях.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2022 годаПандемия коронавируса
Александр Беглов Петербург Коронавирус

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