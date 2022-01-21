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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:55Заразились
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В Приморье зарегистрирован первый случай "омикрона"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Первый случай заражения штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон" диагностировали в Приморском крае, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В Приморье зарегистрирован первый случай "омикрон"-штамма COVID-19", - говорится в сообщении.

В региональном Минздраве обещают сообщить подробности после получения данных от Роспотребнадзора.

Случаи заражения штаммом "омикрон" ранее были выявлены в четырех регионах Дальневосточного федерального округа - Бурятии, Якутии, Амурской области и Хабаровском крае.

По данным краевого оперативного штаба, в Приморье растет заболеваемость COVID-19. Так, за последние сутки выявлено еще 356 случаев коронавируса, за весь период пандемии - 108 220. Всего от коронавируса умерли 1 659 человек.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 января 2022 годаПандемия коронавируса
Приморский край Коронавирус

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