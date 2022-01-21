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Песков заявил, что по теме ЛНР и ДНР надо избегать провоцирующих напряженность шагов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал аккуратно подходить к теме дальнейшего будущего самопровозглашенных республик Донбасса и не усиливать напряженность.

"Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе, и это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности", - сказал Песков журналистам в пятницу.

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Он добавил, что важно осознавать ответственность за шаги вокруг тематики, затрагивающей Украину, и учитывать напряженную ситуацию.

"Конечно, очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические шаги на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим", - сказал Песков.

В среду депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления палаты, в котором предлагают парламентариям официально обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее в пятницу заявил, что внесенный КПРФ проект постановления палаты требует обсуждения, назвал вопрос серьезным и ответственным.

Дмитрий Песков ДНР ЛНР

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