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Володин готов обсуждать предложение КПРФ о просьбе к Путину признать ЛНР и ДНР

Володин готов обсуждать предложение КПРФ о просьбе к Путину признать ЛНР и ДНР
Фото: Nikita Shvetsov/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что внесенный КПРФ проект постановления палаты по вопросу признания самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и соответствующего обращения к президенту требует обсуждения.

"Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

Затем по итогам консультаций, считает спикер, вопрос можно рассматривать на Совете Государственной Думы.

По словам Володина, "игнорирование Минских соглашений" Киевом и планы НАТО "оккупировать Украину" Россия допустить не может. Он также подчеркнул, что Москва должна искать способ защитить соотечественников в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

В среду депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления палаты, в котором предлагают парламентариям официально обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Россия Украина Госдума РФ Вячеслав Володин КПРФ ДНР ЛНР

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