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Комитет Думы в начале февраля обсудит инициативу КПРФ о признании ДНР и ЛНР

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит внесенный фракцией КПРФ проект обращения Думы к президенту России Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил глава комитета Леонид Калашников.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения нижней палаты к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

"Комитет обратился с предложением ко всем фракциям дать свои соображения по этому поводу для того, чтобы мы могли дальше принять заключение комитета, и управление правовой помощи должно свое заключение к этому дать. После этого мы обсудим на заседании комитета и вынесем на Совет Думы. Это будет в начале февраля", - сказал Калашников журналистам.

В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в обсуждении обращения к президенту о независимости ЛНР и ДНР принимают участие и эксперты. "Но как тему архиважную форсировать ее ни в коем случае нельзя", - подчеркнул парламентарий.

Леонид Калашников Госдума ЛНР ДНР КПРФ

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