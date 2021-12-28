Аналитики ждут возвращения оборота ритейла РФ к допандемийному показателю по итогам года. Обзор

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики ждут возвращения оборота розничной торговли в РФ к допандемийному показателю по итогам года.

"По итогам 2021 года мы ожидаем прироста ключевого показателя отрасли на 7%. Это действительно очень неплохая динамика, которая позволяет нам говорить о том, что мы выходим на допандемийный уровень по объему розничного товарооборота", - сказал гендиректор InfoLine Иван Федяков в ходе онлайн-конференции "Потребительский рынок России: итоги 2021 года и ключевые вызовы 2022" на площадке Retail.ru.

При этом оборот продовольственной розницы, по оценке InfoLine, увеличится примерно на 2%. "Это очень небольшая величина, падение было весь 2020 год и даже в I квартале 2021 года мы имели отрицательную динамику в таком ключевом сегменте потребительского рынка, как продукты питания", - отметил Федяков.

С другой стороны, в сегменте непродовольственного ритейла ожидается "очень высокий" рост, на текущий момент он достиг почти 14%, добавил эксперт.

Возвращение рынка ритейла к докризисным показателям ранее прогнозировал Deloitte: по оценкам компании, в 2021 году оборот розничной торговли в России в долларовом выражении вернется к уровню 2019 года с последующим умеренным ростом. В 2020 году рынок сократился на 6%, до $479 млрд, после роста на 2% в 2019 году. В 2021 году ожидается рост на 8% (в рублях - на 5%).

По данным Росстата, по итогам 2020 года оборот розничной торговли в России сократился на 3,2% (до 33 трлн 873,7 млрд рублей) на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, после роста на 1,9% в 2019 году.

По итогам десяти месяцев 2021 года оборот розничной торговли вырос на 7,9% (до 31 трлн 663,6 млрд рублей), в том числе оборот продовольственной розницы - на 2,1% (до 14 трлн 842,1 млрд рублей), непродовольственной - на 13,7% (до 16 трлн 821,5 млрд рублей).

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагает рост оборота розничной торговли по итогам 2021 года на 7,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост на 6,9%

Опережая рынок

По оценке InfoLine, на сто крупнейших ритейлеров в России (продовольственные, непродовольственные и онлайн-компании) приходится почти половина рынка розничной торговли: по итогам 2021 года их оборот вырастет до 16,1 трлн рублей с 13,4 трлн рублей в 2020 году, оборот остальных игроков за пределами первой сотни увеличится до 16,8 трлн рублей с 15 трлн рублей.

"В 2022 году мы впервые в истории потребительского рынка получим ситуацию, когда сто крупнейших компаний будут контролировать уже больше половины всего розничного товарооборота в нашей стране", - отметил Федяков.

В сегменте рынка за пределами первой сотни роста с кризиса 2015 года фактически не было (по итогам 2015 года его оборот составлял 16,4 трлн рублей). Первые сто ритейлеров растут быстрее рынка в целом, а по итогам 2021 года их совокупный оборот прибавит 20%, прогнозирует аналитическая компания.

На долю десяти крупнейших ритейлеров приходится около 30% рынка (это - по убыванию размера выручки - X5 Retail Group, "Магнит", Mercury Retail Group, Wildberries, DNS, "Лента", "М.Видео-Эльдорадо", Leroy Merlin, Ozon и "Светофор").

Показывать "очень неплохие" финансовые результаты ритейлерам помогает разгон инфляции, считает Федяков. По данным Росстата, в годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,4% - максимума с января 2016 года.

По итогам года InfoLine прогнозирует продовольственную инфляцию на уровне 11%, а в непродовольственном сегменте - инфляцию почти 20%. "Это феноменальный рост, которого не было за последние годы очень и очень давно. Но насколько этот рост стабилен, устойчив и можно ли рассчитывать на то, что этот рост будет в будущем - большой вопрос", - отметил глава аналитической компании.

Публичные продовольственные ритейлеры в 2021 году сумели избежать драматического замедления роста выручки, несмотря на высокую базу 2020 года, связанную с антиковидными ограничениями. Выручка Х5 по итогам девяти месяцев выросла на 10,2%, до 1,597 трлн рублей (годом ранее - на 14,6%), продажи сопоставимых магазинов (LfL) повысились на 3,7% (5,6%) за счет роста покупательского трафика на 1,5% и среднего чека на 2,1%. "Магнит" в январе-сентябре увеличил выручку на 14,4%, до 1,312 трлн рублей (на 14,6% годом ранее), но поддержку росту оказало приобретение "Дикси". При этом LfL-продажи "Магнита" выросли на 6% (7,3%) на фоне роста трафика на 0,1% и чека на 5,9%.

Mercury Retail Group сообщала о росте LfL-продаж на 17% за девять месяцев (в III квартале рост составлял 23%).

Продажи "М.Видео-Эльдорадо" по итогам девяти месяцев выросли на 15,4%, до 393 млрд рублей с НДС (годом ранее рост составлял 13,9%).

"Лента" в январе-сентябре увеличила выручку на 4,7%, до 336,3 млрд рублей (на 7,3% годом ранее), продажи сопоставимых магазинов - на 0,6% (5,9%) за счет роста среднего чека на 2,6%.

Выручка Fix Price увеличилась на 24,3%, до 164 млрд рублей (аналогичный показатель за 2020 год не раскрывался), LfL-продажи - на 9% (15,9% годом ранее).

Выручка ритейлера "О'Кей" выросла на 5,9%, до 131,1 млрд рублей, LfL-продажи - на 2,5% (годом ранее - на 5,8% и 5,8% соответственно).

"Детский мир" за девять месяцев 2021 года увеличил выручку на 18,9%, до 117 млрд рублей (9,5%), продажи сопоставимых магазинов - на 8,9% (3%).

Наступление онлайна

Тройка лидеров российского ритейла осталась неизменной (Х5, "Магнит" и Mercury Retail), и по сравнению с большинством остальных компаний первой десятки их темпы роста относительно скромные - с учетом внушительных масштабов этих компаний.

"Магнит" не сумел догнать Х5 по объему выручки, несмотря на покупку "Дикси", отметил гендиректор InfoLine. "Это не позволит "Магниту" догнать лидера - X5 Retail Group, здесь все-таки достаточно большой был отрыв, но сам по себе факт такой крупной сделки открывает новый виток развития консолидации отрасли, сделкам по слияниям и поглощениям. В этом году их было достаточно много <...> В 2022 году мы также ожидаем, что сделки будут продолжаться, где-то, может быть, даже будут активизироваться", - сказал Федяков.

Старожилы российского ритейла (и одни из немногих крупных иностранных игроков в продовольственном сегменте) - Auchan и Metro - покинули первую десятку. Их вытеснили сеть дискаунтеров "Светофор" (которая по итогам января-сентября стала десятым по величине ритейлером, увеличив выручку на 40,7%, до 200,5 млрд рублей), а также онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon.

Ozon демонстрирует самые высокие темпы роста выручки среди десяти крупнейших ритейлеров - за девять месяцев ее рост составил 121,4%, следует из данных InfoLine. Сама компания сообщала о росте GMV (включая сервисы) на 123%, до 271,5 млрд рублей. Wildberries (занимает четвертое место по выручке против девятого у Ozon) растет медленнее: выручка крупнейшего онлайн-ритейлера в России, по данным InfoLine, увеличилась на 73,8%. По данным компании (кроме РФ работает еще в ряде стран), ее оборот вырос на 89%, до 538,9 млрд рублей.

Теперь инвесторы совершенно по-другому оценивают ритейлеров и готовы давать большую премию за компании, работающие в сфере онлайн-торговли, отметил Федяков. Так, капитализация Ozon (около 480 млрд рублей по итогам торгов на Московской бирже 27 декабря) не сильно уступала капитализации Х5 (530 млрд рублей) и "Магнита" (577 млрд рублей), хотя оборот онлайн-ритейлера в разы меньше.

Тренды и вызовы

Рост себестоимости и инфляция являются структурной проблемой, и в следующем году рынок может столкнуться с новым витком роста цен, считает Федяков. "Не растущие доходы населения будут сдерживать объемы потребления, и это заставит многих производителей задуматься, как в этих ценовых тисках - где, с одной стороны, растет себестоимость, а с другой стороны, не растет объем потребления - транслировать рост себестоимости в цены, понимая, что это может привести к снижению объемов продаж", - сказал он.

Рынку свойственен "потребительский инфантилизм": у потребителя нет денег, но есть желание получать качественный продукт. "Потребителя балуют бесплатной доставкой, качественными магазинами, при том, что это делается зачастую себе в убыток. Но это тот вызов, с которым нам предстоит жить в будущем", - полагает эксперт.

Рост разнонаправленных запросов со стороны потребителя - желание сэкономить и спрос на качественные товары и сервисы - отмечает и аналитическая компания "Ромир". В этих условиях потенциал для развития есть у компаний-специалистов, считает руководитель клиентской группы "Ромира" Анастасия Сидорина.

"Уровень обеспокоенности российского населения финансовым благосостоянием все еще высокий, и мы понимаем, что даже при наличии определенной истории восстановления экономики есть посткризисный эффект в головах потребителей, потребитель будет сохранять режим экономии", - сказала Сидорина в ходе онлайн-конференции.

По данным "Ромира", доля затрат на продовольственные товары в структуре затрат потребителей в 2020 году выросла до 41% с 36% в 2019 году. В 2021 году (по данным на ноябрь) показатель составил 39%.

Еще одним вызовом для рынка FMCG является "колоссальный" объем инвестиций в промо, считает Федяков. По оценке InfoLine, поставщики теряют около 1,5 трлн рублей на веерных скидках в 30-40% и больше. Отдельные категории стали настолько промо-зависимыми, что в них продажи без скидок теперь невозможны (например, бытовая химия). "Если мы представим, что инфляция будет замедляться, то эта проблема вернется, и надо будет решать, как выйти из этой ценовой спирали", - сказал эксперт. По его мнению, стимулирование продаж можно обеспечить за счет таргетированных, персонализированных промо-предложений.

Конкуренция в ритейле будет расти, а количество магазинов сокращаться, прогнозирует Федяков. По данным InfoLine, в 2020 году на фоне пандемии было закрыто около 10% от общего числа магазинов в стране. В 2021 году также наблюдается сокращение в большинстве сегментов рынка.

В частности, наблюдается существенное усиление межформатной конкуренции. Например, дистрибьютеры алкоголя развивают собственные сети магазины ("Белуга Групп" и ее сеть "ВинЛаб"), лидеры FMCG-рынка запускают проекты дискаунтеров, чтобы сдерживать развитие нишевых игроков. Сети активно развивают направление собственных торговых марок: в продовольственном сегменте на продажи СТМ приходится уже более 1 трлн рублей, перечислил эксперт.

Растет и межканальная конкуренция. "Мало кто верил, что Wildberries или Ozon всерьез займутся продажей продуктов питания, а сегодня это уже происходит, и они даже развивают экспресс-доставку. "Сбер", который у нас ассоциировался в большей степени с финансовыми услугами, спокойно торгует сосисками и макаронами", - констатировал Федяков.