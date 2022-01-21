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Россельхознадзор нашел ГМО в кормах из Швеции и Норвегии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщил, что продолжает выявлять незарегистрированные в России генно-модифицированные компоненты в импортных кормах для животных и рыбы, а также фиксировать в кормах несоответствие заявленному составу.

Так, в норвежском корме для товарного выращивания рыбы обнаружена незаявленная ГМ-соя, в корме для лошадей производства Швеции - ГМ-соя и ГМ-кукуруза. Продукция этих производителей поставлена на усиленный лабораторный контроль.

В корме для собак из Бельгии Россельхознадзор не нашел мяса кролика, о котором заявил производитель, зато там была курятина, горох, пшеница и кукуруза. В венгерских кормах также не оказалось заявленной крольчатины, а во французском корме для кошек - индюшатины.

Ветеринарные службы этих трех стран были проинформированы о несоответствиях, после этого Россельхознадзор ввел для нарушителей усиленный лабораторный контроль. Также Бельгию, Венгрию и Францию предупредили, что при повторных нарушений импорт товаров нарушителей будет запрещен.

Россельхознадзор тщательно следит за тем, чтобы в Россию не попадали корма с ГМО. В мае 2032 года Союз предприятий зообизнеса пожаловался в Кремль и правительство, что ведомство полностью запрещает ввоз кормов из стран, чьи производители допускали нарушения, и в результате привычных кормов лишаются хомячки, собаки и кошки - состав кормов на которых никак не может сказаться на здоровье человека, зоомагазины теряют покупателей, а поставщики кормов - работу.

Россельхознадзор Бельгия Швеция Норвегия Франция Венгрия

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