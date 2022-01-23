Академик Гинцбург заявил, что "омикрон" не станет выходом из пандемии COVID-19

По его словам, широкое распространение "омикрона" порождает высокую вероятность появления более опасной мутации COVID-19

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Штамм "омикрон" не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации, предотвратить которую можно только вакцинацией 75-80% населения России за полгода, заявил "Интерфаксу" директор центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, сможет ли "омикрон" помочь нам выйти из пандемии, учитывая темпы прироста инфицированности населения.

"Для того, чтобы этого не происходило, надо за полгода - опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее - всю страну, 75-80% (населения - ИФ) накрыть вакциной "Спутник", которая на данный момент защищает", - отметил ученый.

Он пояснил, что в противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм.

По мнению ученого, пока охват вакцинацией недостаточный. По состоянию 21 января уровень коллективного иммунитета в России составлял 64,4%.

"И самое главное - не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения", - сказал Гинцбург.

По его мнению, для не привитых от коронавируса людей из групп риска "омикрон" так же опасен , как и "дельта".

"Я отношусь к тем, кто думает, что для привитых он ("омикрон" - ИФ) гораздо легче протекает, а для групп риска, которые и раньше у нас были - пожилые и люди с хроническими заболеваниями (гипертоники, с лишним весом, болезнями легких, курящие и прочее) - для них он так же опасен, как и "дельта". Для той их части, которая не привита, безусловно", - сказал Гинцбург.

Также ученый заявил об отсутствии данных о госпитализации привитых вакциной "Спутник" со штаммом коронавируса "омикрон".

"Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность "Спутника V" к штамму "омикрон". Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной "Спутник" нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже", - сказал Гинцбург.

При этом он отметил, что пока соответствующей статистики "по тысячам и десяткам тысяч" людей нет. Данные по Москве, по словам ученого, могут появиться в конце следующей недели.

На вопрос, принято ли решение о необходимости модификации вакцины "Спутник V" под штамм "омикрон", Гинцбург ответил: "Этот вопрос должен решить регулятор - Минздрав. Если такое решение будет принято, все наработки у нас в центре для этого есть".

Ранее Гинцбург говорил, что при необходимости адаптировать "Спутник V" под "омикрон" можно в срок до трех месяцев, но пока данных о такой необходимости нет.