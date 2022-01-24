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Роспотребнадзор предложил объявить в Туве две нерабочие недели

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Тувы предложил объявить в регионе нерабочие дни с 25 января по 7 февраля с сохранением зарплаты, сообщила во "ВКонтакте" мэрия Кызыла. Это предложение связано с ростом заболеваемости COVID-19.

Школьников с первых по восьмые классы на этот же период предлагается перевести на дистанционное обучение.

Кроме того, до 1 апреля предлагается закрыть культурные и спортивные учреждения, от театров и музеев до фитнес-центров и саун, закрыть учреждения дополнительного образования, запретить массовые мероприятия и личный прием граждан чиновниками. Работодателям рекомендовано перевести на удаленку до 50% персонала.

Окончательное решение по этим мерам оперштаб примет в течения дня, отметили в мэрии.

За последние сутки в Туве выявили 252 случая заражения коронавирусом. Кроме того, в регионе подтверждено 14 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", в том числе у троих детей.

Главный санитарный врач Тувы Людмила Салчак 17 января запретила в регионе массовые мероприятия до 1 апреля.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам
Тува Кызыл коронавирус Людмила Салчак Роспотребнадзор

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