В Туве до апреля запретили массовые мероприятия из-за "омикрона"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Тувы Людмила Салчак запретила в регионе массовые мероприятия до 1 апреля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и появления случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщила пресс-служба мэрии Кызыла.

В частности, отменяется отмечание Крещения и Нового года по лунному календарю - Шагаа, эти праздники рекомендовано провести онлайн.

Под запрет попали также спортивные, творческие, семейные, развлекательные, религиозные и другие мероприятия, отметили в мэрии До особого распоряжения приостанавливается работа детских игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов. В мэрии напомнили, что эти ограничения действовали и раньше, но перед Новым годом их отменили из-за улучшения обстановки.

В связи с приходом в республику "омикрона", муниципалитетам поручено усилить контроль за соблюдением ковид-требований, поручить работодателям вести учет заболевших сотрудников и не допускать больных к работе. Правительство республики также поручило нарастить темпы развертывания дополнительных инфекционных коек и повысить охват населения вакцинацией.