Аэропорт Краснодара с улучшением погоды возобновил работу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Краснодара возобновил работу днем в понедельник в связи с улучшением погоды. В минувшие выходные предприятия работало с большими перебоями из-за снегопада, утром 24 января аэропорт снова пришлось закрыть до полудня из-за ливневого снегопада.

"Силами сотрудников аэропорта взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки были расчищены от снега. Выпуск и прием воздушных судов уже осуществляется. На данный момент задержано 32 рейса, 11 рейсов ушло на запасные аэродромы", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

По-прежнему в статусе отмененных числятся 13 рейсов. Это рейсы авиакомпании "ЮТэйр" из Краснодара в Волгоград и Сочи, авиакомпании "Азимут" в Казань, Уфу, Махачкалу, "Аэрофлота" в Москву ("Шереметьево") и обратно, S7 из Новосибирска и Москвы ("Домодедово") в Краснодар и обратно. Также в списке отмененных рейс авиакомпании "Победа" из Петербурга.

В прошедшие выходные аэропорт также неоднократно прерывал работу из-за погодных условий.

Аэропорт "Краснодар" вместе с аэропортами Сочи и Анапы входит в ГК "Аэродинамика" (прежнее название - "Базэл Аэро"). По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к 2020 году в 1,6 раза, к "доковидному" 2019 году на 7,7%).