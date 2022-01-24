Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 24.01В России 11 173 300+65 109В мире 351 378 115+2 243 563

Аэропорт Краснодара с улучшением погоды возобновил работу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Краснодара возобновил работу днем в понедельник в связи с улучшением погоды. В минувшие выходные предприятия работало с большими перебоями из-за снегопада, утром 24 января аэропорт снова пришлось закрыть до полудня из-за ливневого снегопада.

"Силами сотрудников аэропорта взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки были расчищены от снега. Выпуск и прием воздушных судов уже осуществляется. На данный момент задержано 32 рейса, 11 рейсов ушло на запасные аэродромы", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

По-прежнему в статусе отмененных числятся 13 рейсов. Это рейсы авиакомпании "ЮТэйр" из Краснодара в Волгоград и Сочи, авиакомпании "Азимут" в Казань, Уфу, Махачкалу, "Аэрофлота" в Москву ("Шереметьево") и обратно, S7 из Новосибирска и Москвы ("Домодедово") в Краснодар и обратно. Также в списке отмененных рейс авиакомпании "Победа" из Петербурга.

В прошедшие выходные аэропорт также неоднократно прерывал работу из-за погодных условий.

Аэропорт "Краснодар" вместе с аэропортами Сочи и Анапы входит в ГК "Аэродинамика" (прежнее название - "Базэл Аэро"). По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к 2020 году в 1,6 раза, к "доковидному" 2019 году на 7,7%).

Краснодар Кубань Аэрофлот ЮТэйр ГК Аэродинамика

Новости по теме

Новости

Корабли Балтфлота вышли в море на крупные учения

Пандемия коронавируса

В России выявили 65 109 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

В России выявили 65 109 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

В СПЧ попросили власти отреагировать на "опасные заявления" Кадырова

В СПЧ попросили власти отреагировать на "опасные заявления" Кадырова

Финдиректором Petropavlovsk назначен выходец из "Мечела" и CTC Media

ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство косметики

ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство косметики

Лондон обеспокоила судьба поставок газа в Европу в случае санкций против РФ

Лондон обеспокоила судьба поставок газа в Европу в случае санкций против РФ

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,5%

Рубль подорожал к бивалютной корзине вслед за ростом цен на нефть

Рубль подорожал к бивалютной корзине вслед за ростом цен на нефть

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что не собирается в отставку

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что не собирается в отставку
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });