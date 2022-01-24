Песков назвал истерией опасения о прекращении поставок газа в Европу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Публикации о том, что Европа опасается, что в ответ на санкции Россия может ограничить поставки газа, в Кремле назвали примером фейковой истерии. Там напомнили, что Россия всегда была надежным гарантом энергетической безопасности Европы.

"Это еще один блестящий пример такой фейковой истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и таких провокационных вбросов. Россия в самые нелегкие моменты наших отношений (с Западом - ИФ) была надежным гарантом энергетической безопасности Европы (...) и безупречно выполняла свои контрактные обязательства", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об опасениях Лондона относительно сокращении поставок газа в ответ на новые санкции против РФ сообщила британская Times.