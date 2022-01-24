В Думе создали рабочую группу по проблеме бродячих собак

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Госдуме создана рабочая группа по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак на людей. Такое решение принял Совет Думы, сообщил в телеграме спикер палаты Вячеслав Володин. Ее возглавил первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов.

В течение февраля участники группы вместе с зоозащитниками, контрольно-надзорными органами и представителями регионов изучат правоприменительную практику и подготовят поправки в федеральное законодательство, объяснил он.

Спикер допускает повышение ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, мер по созданию приютов, а также принятие дополнительных мер по поддержке гражданских инициатив по помощи животным.

Володин предложил читателям своего телеграм-канала писать в комментариях свои предложения по решению проблемы бродячих собак и пообещал их изучить.

Спикер пообещал заняться проблемой после того, как в Забайкалье стая собак насмерть закусала семилетнюю девочку. Он при этом отметил, что убивать животных будет плохим выходом из ситуации, упомянул безответственность владельцев собак и то, что местные власти недооценивают важность проблемы.

Подготовить поправки в законодательство решил и председатель СКР Александр Бастрыкин.