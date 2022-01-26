Сенатор сообщил, что в Думу вскоре поступят инициативы по проблеме бродячих собак

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Законодательные инициативы, призванные предотвратить нападения бродячих собак на людей, в ближайшее время внесут в Госдуму, обсуждается возможность усыпления особо агрессивных животных и усиление наказания для хозяев, выбрасывающих своих питомцев, сообщил сенатор Сергей Михайлов.

"Губернатором и Законодательным собранием Забайкальского края совместно с сенаторами от региона, депутатами Государственной думы рассматриваются предложения о внесении изменений в законодательство, которые в ближайшее время будут направлены на рассмотрение в Госдуму", - сказал Михайлов на заседании СФ в среду, говоря о проблеме нападений собак на людей.

По его словам, такие трагические случаи отмечены в разных регионах.

"Никто не снимает ответственности с органов местного самоуправления, и органов государственной власти субъектов, но очевидно, что меры, которые предпринимаются сейчас, недостаточно эффективны. Чипирование и стерилизация не решают проблемы", - считает он.

По мнению Михайлова, нужны более жесткие и решительные меры. Он заявил, что необходимо внести в законодательство изменения, которые бы позволили властям в регионах не только отлавливать и изолировать бездомных животных, "а в определенных случаях и усыплять особо агрессивных бродячих собак".

По его словам, это вынужденная мера.

"При этом считаем важным параллельно проработать предложения по усилению ответственности граждан в случае, когда они выбрасывают своих питомцев на улицу.

"Человек, который принял решение завести животное, должен осознавать свою ответственность перед ним и перед людьми, с которыми он живет рядом", - отметил Михайлов.

Проблема бродячих собак

22 января стало известно, что семилетнюю девочку в забайкальском селе Домна насмерть загрызли собаки. В тот же день на встречу с собравшимися у администрации жителями приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, который заявил, что будет добиваться изменения законодательства, чтобы оно позволяло убирать собак с улиц.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России и разобраться в ситуации с многолетними жалобами жителей на бродячих собак. Кроме того, он поручил подготовить предложения по изменению законодательства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. Он отметил, что бродячие собаки появляются из-за безответственности их владельцев, но представители местных органов власти не считают эту проблему приоритетной.