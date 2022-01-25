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Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину и про бюджет Чечни

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Комментируя слова главы Чечни о том, что он на месте президента России ввел бы войска на Украину, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что внешнюю политику России проводит глава государства.

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"В целом я хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства, и, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - сказал Песков на брифинге.

"Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, право закреплено в Конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-либо законных ограничений", - добавил пресс-секретарь Путина.

На днях по телеграм-каналам разошлось видео, на котором Кадыров говорит об угрозе безопасности России, которая исходит с территории Украины в том числе из-за риска появления там западных военных баз. "Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок", - сказал он.

Пескова также попросили прокомментировать другое заявление главы Чечни, в котором тот говорит о тяжелом инвестиционном положении республики и о ее зависимости от федерального бюджета.

"Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов, - ответил пресс-секретарь президента. - Есть определенные резервы развития тех или иных отраслей в регионе и создания необходимых предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности. Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит еще наверстывать недоработки".

Ранее Пескова спрашивали о заявлениях Кадырова в отношении правозащитника Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной, которых глава Чечни назвал террористами. Представитель Кремля назвал это личным мнением главы региона, которое можно оспаривать в суде.

Чечня Рамзан Кадыров Дмитрий Песков Украина

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