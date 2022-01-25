Россия приблизилась к лидерству по производству индюшатины в Европе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году произвела 400 133 тонн мяса индейки (в убойном весе), что на 22,7% больше, чем годом ранее. Этот показатель учитывает производство во всех категориях хозяйств, следует из обзора отрасли и рейтинга, подготовленного консалтинговым агентством Agrifood Strategies по предварительным данным производителей.

С ученом данным по рынкам индюшатины в Евросоюзе, США, Бразилии и других странах, агентство пришло к выводу, что, по достигнутым результатам, российские производители мяса индейки приблизились к первому месту в Европе и второму в мире (после США). Окончательный рейтинг агентство пообещало составить по окончательной статистике из всех стран, во II квартале.

За последнее десятилетие выпуск индюшатины в России вырос более чем в четыре раза. Третий год подряд общий объем российского рынка мяса птицы остается стабильным исключительно благодаря приросту в индейководстве. "Производство мяса бройлеров в 2021 году сократилось, по разным оценкам, на 1,2-1,7%, поэтому увеличение выпуска индюшатины полностью скомпенсировало это снижение, а доля индейки в общем объеме производства мяса птицы в России достигла 8%", - поясняют эксперты.

Основной прирост производства (плюс 40 тысяч тонн) произошел благодаря восстановлению бывших активов "Евродона" группой компаний "Дамате". Лидеры рейтинга - "Пензамолинвест" (ГК "Дамате") и "Тамбовская индейка" (ГК "Черкизово") - на своих площадках прибавили по 6% и 7% соответственно, в то время как остальные компании сохранили стабильность, несмотря на рекордное за последние десятилетия удорожание зерновых, сои, энергоресурсов, рабочей силы, кормовых добавок, витаминов, ветеринарных препаратов и других составляющих себестоимости производства.

Ведущие доли рынка в 2021 году по-прежнему остались у "Пензамолинвеста" - 39,46% (157 856 тонн) и "Тамбовской индейки" - 13,13% (52,4 тысячи тонн), следует из доклада. На третье место - 10,56% (42 149 тонн) вышел "Индюшкин двор" (проект ГК "Дамате" в Ростовской области), оттеснивший на четвертое место "Краснобор" (5,33%, 21 252 тонн), а ПК "Урал" (5,07%, 20,24 тысячи тонн) - на пятое.

При этом топ-5 индейководческих компаний выпустили 294 тысячи тонн, что составляет 80% от объема промышленного производства, а два лидера - "Дамате" и "Черкизово" - консолидировали 54,93% и 14,39 % отрасли соответственно.

Особенностью ушедшего года аналитики назвали удвоение производства индейки в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Доля этих производителей остается на стабильном уровне в 10% от общего производства и растет пропорционально рынку. Так, в 2021 году они закупили 6,5 млн яиц, что позволило выпустить в дополнение к промышленному объему около 36 тысяч тонн индюшатины.

Среди наиболее важных для отрасли событий 2021 года Agrifood Strategies называет создание Национальной ассоциации производителей индейки, объединившей более 70% индейководов, а также поставщиков для отрасли, научные и учебные заведения и экспертные центры. Всего за полгода в ассоциацию вступило 40 членов.

Кроме того, эксперты отметили выкуп группой "Черкизово" акций у испанского партнера по СП "Тамбовская индейка" (Groupo Fuertes), а также приобретение тульского "Краснобора". Среди заметных событий также назван ввод крупнейшего в Европе завода глубокой переработки индейки ГК "Дамате" в Пензенской области мощностью более 300 тонн готовой продукции в сутки.

Как отмечается в отчете, в прошлом году работу отрасли осложнили вспышки высокопатогенного гриппа птиц, охватившие практически всю Европу и значительную часть Азии, но ситуация выправилась к середине года.

Однако грипп птиц на крупнейших племенных фермах Германии, Чехии, Франции и ряда других стран в начале 2021 года привел к сокращению поставок инкубационного яйца и птенцов индейки, что вновь подтвердило необходимость создания собственной племенной базы отечественного индейководства. Прошлый год стал прорывным в этом направлении: на полную проектную мощность в 9,5 млн яиц в год вышел репродуктор "Авиаген Теркиз Рус" в Пензенской области, возобновил работу племрепродуктор "Индюшкиного двора" в Ростовской области мощностью 8 млн яиц, сохранил стабильные темпы производства племрепродуктор ГК "Руском" на Морозовской птицефабрике на 1,9 млн яиц, началось строительство комплекса ферм ООО "Племенная индейка" в Тюменской области мощностью 12,5 млн яиц в год, а инкубатор "Донской индейки" в Воронежской области не только поставил на рынок сотни тысяч однодневных птенцов, но и анонсировал создание проекта родительского стада совместно с одним их мировых лидеров индюшиной генетики - Hybrid Turkeys.

Однако до полного насыщения российского рынка отечественной продукцией еще далеко, полагают аналитики: в 2021 году в России было произведено 15 млн инкубационных яиц, что составляет около четверти от необходимого количества. Выход на полную самообеспеченность с учетом продолжающегося увеличения мощностей по откорму птицы может занять 5-7 лет, прогнозируют эксперты.

В 2021 году потребление мяса индейки в России выросло до 2,6 кг на человека при целевом уровне в 4,5 кг, говорится в отчете. Целевой показатель определен как средний для стран с аналогичной "мясной корзиной" потребителя, уровнем развития экономики и природно-климатическими условиями.

По оценкам Agrifood Strategies, потенциал развития отрасли пока освоен только наполовину.

Все более значительным фактором развития отрасли становится экспорт, который также растет рекордными темпами. По данным таможенной статистики, поставки российской индейки за рубеж в последнее время практически ежегодно утраиваются в объеме (3 500 тонн в 2019 году, 8 600 тонн в 2020 году, 21 700 тонн в 2021 году), значительное ускорение показывает и стоимость продаж ($6,5 млн, $13,5 млн и $47,5 млн соответственно).

В частности, в 2021 году продажи в Китай увеличились на 70%, в Бенин - в 5,5 раза, в ОАЭ - втрое, в страны Африки - в 4,5 раза. При этом Россия стала крупнейшим поставщиком индейки в Объединенные Арабские Эмираты и третьим ведущим экспортером в Китай.

Как отмечает Agrifood Strategies, растущая популярность и доступность индейки, а также анонсированные планы развития индейководческих компаний наряду с расширением экспорта позволяют прогнозировать увеличение объемов производства в 2022 году до 440-450 тысяч. тонн.