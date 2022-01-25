Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге снижается третий день подряд

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Петербурге госпитализированы 342 пациента с COVID-19, сообщается в ежедневной эпидемиологической справке, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора.

Число госпитализаций коронавирусных больных снижается в городе третий день подряд. Накануне сообщалось, что в ковидные стационары Петербурга были направлены 383 человека за сутки, в воскресенье - 473, в субботу - 487, что стало максимальным значением на прошлой неделе.

В среднем на прошлой неделе за день госпитализировали 417 пациентов. Среднесуточное число госпитализаций растет последние три недели.

Пик госпитализаций во время четвертой волны пришелся на 21 октября - тогда сообщалось о 587 новых пациентах больниц. При этом на пике третьей волны - в июле 2021 года - госпитализировали более 1 тыс. человек с коронавирусом за сутки.

Заболеваемость COVID-19 как в Петербурге, так и в целом по России, достигла очередного абсолютного рекорда. В Петербурге за последние сутки выявлено 9 722 заболевших коронавирусом, что на 15,6% больше, чем днем ранее. О предыдущем рекорде сообщалось в воскресенье - 9 535 инфицированных за сутки. С прошлого вторника заболеваемость в городе выросла в 2,4 раза. Тогда сообщалось о 4 078 случаях COVID-19 за сутки.

В России за минувшие сутки заболеваемость выросла на 67 809 случаев, что на 4,1% больше, чем днем ранее. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне - 65 109 новых пациентов с COVID-19. С прошлого вторника заболеваемость в целом по стране выросла в 2,2 раза. Тогда сообщалось о 31 252 случаях за сутки.

Общее число пациентов в ковидных стационарах Петербурга за минувшие сутки увеличилось на 91 человека, до 6 346 человек. Последние два дня из больниц выписывают более 100 человек за сутки.

Число коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями в стационарах за последние сутки увеличилось на 249 и составило 8 301. Добавились места в Детской больнице имени Филатова. Накануне губернатор Александр Беглов сообщил, что это учреждение будет полностью перепрофилировано в ковидный стационар. Доля свободных мест за сутки увеличилась на 2% и сейчас составляет 24%.

Общее число заболевших COVID-19 и пневмониями (в стационарах и на амбулаторном лечении) в Петербурге за сутки увеличилось на 6 251 человека и сейчас составляет 60 922 человека. Дома лечатся 54 576 граждан.

Умерли от COVID-19 за последние сутки 58 человек. В предыдущие два дня смертность была выше значения 60 летальных случаев в сутки. Максимальная смертность за все время пандемии в городе была зафиксирована 29 июня 2021 года. Тогда за сутки от коронавируса умерли 119 человек. При этом заболеваемость в тот момент не превышала 1 500 новых случаев коронавируса за сутки.