Парламент Петербурга вводит ограничения из-за коронавируса

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Петербургский парламент ввел ряд ограничений из-за распространения COVID-19.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 26 января 2022 года допуск всех представителей СМИ в Большой зал Мариинского дворца осуществляться не будет", - сообщила пресс-служба Закса во вторник.

Как уточнили "Интерфаксу" в аппарате парламента, зал будет закрыт для всех журналистов, включая фотокорреспондентов и телеоператоров, во время пленарного заседания в ближайшую среду, в дальнейшем решение о продлении ограничений будут принимать, исходя из эпидситуации.

На входе в здание Заксобрания QR-коды проверять не планируют. Журналистам предлагается воспользоваться трансляцией заседания в соседнем Малом зале с рассадкой через кресло.

Закс также отменил брифинг спикера Александра Бельского, который традиционно проходит в Малом зале в перерыве пленарного заседания после полудня. Кроме того, из-за коронавируса не состоится назначенная на среду церемония чествования ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, которая должна была пройти в ротонде Мариинского дворца.

При этом перевод сотрудников парламента на удаленный режим работы пока не предполагается.

Ранее во вторник в Заксобрании отменили заседание одной из рабочих групп в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.